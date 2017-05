Winkels dicht? Zo red je met afval je Moederdag!

Bij SCRAP (Stichting CReatief hergebruik Afval Producten) zijn ze gespecialiseerd in creatief zijn met afval. Van oud inpakpapier tot kledinglabels; alles kan worden gebruikt voor nieuwe creaties. Vincent Reed van SCRAP geeft wat tips voor wie even was vergeten dat er morgen meer is dan de ontknoping van de eredivisie.