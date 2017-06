A15 tussen Ressen en Bemmel dicht na eenzijdig ongeluk

Vrouw op skeelers zwaargewond bij botsing met auto in Bemmel

17 juni BEMMEL - Bij een botsing met een auto is een vrouw op skeelers zaterdagavond zwaargewond geraakt. Het ongeluk had plaats op de kruising van de Hortsensialaan met de Azalealaan in Bemmel. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.