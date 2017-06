A15 tussen Ressen en Bemmel weer open na eenzijdig ongeluk

Vrouw op skeelers zwaargewond bij botsing met auto in Bemmel

12:42 BEMMEL - Bij een botsing met een auto is een vrouw op skeelers zaterdagavond zwaargewond geraakt. Het ongeluk had plaats op Floralaan in Bemmel. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.