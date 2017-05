Aardbeienteler uit Bemmel niet blij met plek in jonge miljonairslijst Quote

NIJMEGEN/BEMMEL - Aardbeienteler Jan van Genderen uit Bemmel is de 'opzienbarendste nieuwkomer' op de lijst van op de lijst van jonge miljonairs van tijdschrift Quote . Dat maakte het tijdschrift vandaag bekend. De 31-jarige ondernemer startte op zijn 17e zijn eerste eigen bedrijfje en staat nu met een geschat vermogen van 7 miljoen euro op de 87e plek in de lijst.

Volgens Quote verkocht de Bemmelnaar in 2010 zijn eerste bedrijf en richtte Royal Berry op. Dit bedrijf, waar 150 mensen werken, kweekt jaarlijks 2,5 miljoen kilo aardbeien voor de Nederlandse, Duitse en Engelse markt.

De redactie van Quote becijferde dat de winst van de persoonlijke beheervennootschap in 2015 zo'n 2,3 miljoen euro bedroeg. Blij is hij niet met de notering. 'Ik vind dit irritant, want als jullie dit publiceren gaan mijn partners anders tegen mij aankijken', liet hij het tijdschrift weten.

Rijkste Gelderlander

De 37-jarige ondernemer Arend Hardeman uit Kootwijkerbroek is de rijkste Gelderlander. De eigenaar van Hardeman Isolatie staat met een geschat vermogen van 25 miljoen euro op plek 15 in de lijst. Hij begon ooit een klein isolatiebedrijfje, dat nu 'een kerngezonde 2 miljoen euro winst maakt'.

Thijs Freriks uit Ulft is te vinden op plek 43 van de lijst. De ondernemer richtte ooit Voetbalzone.nl en verkocht dat vier jaar geleden aan een Britse partij. Quote schat zijn vermogen op 13 miljoen euro en zag dat onlangs nog 2 miljoen euro op zijn rekening werd bijgeschreven, 'waarschijnlijk als onderdeel van een uitstekende earn-outregeling'.

'Onopvallende' Nijmegenaar

Op plek 61 in de lijst staat Nijmegenaar Marc van der Koelen, eigenaar van Koel Products. Zijn vermogen wordt geschat op 10 miljoen euro. Volgens het tijdschrift is de Nijmegenaar opvallend genoeg nauwelijks te vinden in het digitale universum. 'Daar moet niets sinisters (sic) achter worden gezocht: de Nijmegenaar verdient zijn knaken met deelnemingen in IT, bordspellen en koffietoko's', aldus het blad.



Koelen laat Quote weten dat zijn omzet met 25 procent is gestegen en onder de streep een 'mooie plus' overblijft.

Nog een Gelderse nieuwkomer

De 39-jarige Wilco van den Brink, eveneens uit Kootwijkerbroek, is de oprichter en eigenaar van Van den Brink Montage. Samen met zo'n 70 medewerkers bouwt hij fabriekshallen, stallen en distributiecentra, is te lezen in de Quote. Met een geschat vermogen van 12 miljoen euro is hij nieuwkomer op de lijst, op plek 54.

De miljonairs een stuk rijker

Darter Michael van Gerwen (28), ofwel 'Mighty Mike', staat met een geschat vermogen van 7 miljoen euro op de laatste plaats in de Quote top 100 van jonge miljonairs. Jitse Groen (39), oprichter van Thuisbezorgd, staat op de eerste plaats van de lijst met rijken van onder de veertig.

De miljonairs zijn gezamenlijk een stuk rijker geworden dan vorig jaar. In totaal bezitten de 100 Nederlanders een vermogen van 2,3 miljard euro, een stijging van ruim 45 procent.