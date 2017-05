Bemmel krijgt kleinschalig crematorium

Er zouden daar drie crematies per dag plaats kunnen vinden, waar per keer 225 mensen bij kunnen zijn. In het schetsontwerp is veel hout verwerkt, passend bij Park Lingezegen.

Dela heeft veel leden in Lingewaard en denkt ook leden in Arnhem-Zuid te kunnen bedienen. In de toekomst kunnen daar leden uit Zevenaar bijkomen, als de A15 is doorgetrokken.

Langgekoesterde wens

De gemeente Lingewaard staat achter het plan, het is een langgekoesterde wens van de lokale politiek. In de periode 2006-2010 zou er al een crematorium komen in Huissen-Zand maar dat stuitte toen op weerstand in de buurt.

In dit geval zijn er veel minder omwonenden. Lingewaard lichtte hen woensdagavond in. Eén van hen kondigt bij voorbaat verzet aan tegen de nieuwbouw in zijn 'achtertuin'.

Raad

Volgens de gemeente is nog een lange weg te gaan voor de bouw kan beginnen. Zo moet de raad nog instemmen met de plannen, om een nieuw bestemmingsplan te kunnen maken. Niet alle partijen zijn op voorhand akkoord.

Inwoners van Lingewaard zijn momenteel aangewezen op crematoria in Beuningen, Nijmegen, Arnhem of Dieren.

Volledig scherm Artist impressions van het crematorium © Povse en Timmermans