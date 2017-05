Betuwse duivenmelkers klaar voor nieuw seizoen

Een wonderlijk fenomeen: duiven die met de vrachtauto naar België, Frankrijk of Spanje worden gebracht en, eenmaal losgelaten, binnen een paar uur naar hun baasje in Nederland vliegen. Zodra de vogel op de klep (met antenne) van het hok landt, wordt hij geregistreerd door middel van een chip die in de ring aan zijn poot zit. ,,Ik vind het geweldig. Ik heb al meer dan vijftig jaar duiven en kan ze niet missen’’, vertelt Chris Graven (65) uit Bemmel.

Ruim honderd kilometer per uur

Graven, die jarenlang in de bouw werkte als metselaar, won afgelopen zaterdag nog met een snelle duif een levensmiddelenpakket ter waarde van 75 euro. De Bemmelnaar werd op de vlucht uit Epernay (Noord-Frankrijk) eerste bij zijn club 'de Vliegende Post' en tweede in de regio Huissen, Doornenburg en Haalderen. ,,Mijn duif vloog gemiddeld 102 kilometer per uur. Dat is echt rap.’’

Prijzenpakker

Duivenmelker Albert Rozijn (57) uit Oosterhout is een echte prijzenpakker. Hij won al een fiets, naaimachine, meubelcheque van 1.000 euro en een paar halve varkens (vleespakketten). Dit weekeinde doet hij nog niet mee. Zijn seizoen start pas echt volgende week zaterdag: Gien, Midden-Frankrijk. ,,Mijn duiven vliegen altijd tussen de 500 en 700 kilometer’’, vertelt Rozijn, die lid is van duivenvereniging 'de Toekomst' in Elst.

Buren

Of de buren de duiven geen probleem vinden? Graven zegt rekening met hen te houden. ,,Als de buren op een mooie dag in de tuin zitten en de barbecue aansteken, dan laat ik de duiven in het hok. Andersom wordt ook aan mij gedacht. Als de duifjes op zaterdag aankomen, stoppen de buurkinderen met springen op de trampoline in de tuin. Fijn dat het zo kan.’’

Volledig scherm Chris Graven in zijn hok in Bemmel. © Erik van 't Hullenaar