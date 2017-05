Brandweer rukt uit voor ziek paard in weiland

Video Venetiaans decor voor hu­we­lijks­aan­zoek op De Linge

20 mei DOORNENBURG – Het plan van Joeri Peek uit Bemmel was eigenlijk om zijn vriendin Lotte ten huwelijk te vragen in Venetië. Maar nu de eerste baby op komst is, is zijn plan iets gewijzigd. Zaterdagmiddag creëerde hij met hulp van kano- en fietsverhuur Lingevaart een Venetiaans decor op De Linge en vroeg hij Lotte alsnog om haar ja-woord.