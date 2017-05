Dirk uit Huissen (12) is gescout door Ajax

Wat doe je als Ajax belt? Je bent 12 jaar en voetbalt bij Vitesse. Je hebt het naar je zin in Arnhem, maar bij de naam Ajax krijg je kriebels. Ajax heeft iets magisch. ,,Ik zal mijn ploeggenootjes missen, maar ik heb ook veel zin in Ajax’’, vertelt Dirk Rasing uit Huissen. ,,Dinsdag speel ik mijn eerste oefenduel op De Toekomst, het jeugdcomplex van Ajax’’, vertelt hij.



Beslissing

Vader Walter (51) en moeder Carla Janssen (48) hebben er, na het telefoontje van Ajax, wel enkele dagen over moeten nadenken. ,,Het was een lastige beslissing. Want het is natuurlijk wel wat. Voetballen bij Ajax in Amsterdam, aan de andere kant van Nederland. Maar Dirk had er zin in en daarom zijn we het gesprek aangegaan’’, vertelt Walter.



Dirk gaat na de zomer naar het voortgezet onderwijs. Hij start dan een havo-opleiding op het Beekdal Lyceum in Arnhem. Ajax is bereid hem daar op te halen voor de trainingen en daarna thuis af te zetten in Huissen. Carla: ,,Dat was een van onze voorwaarden. Wij hebben beiden een baan en kunnen Dirk niet elke keer naar Amsterdam brengen.’’