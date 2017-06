Dubbele Elfstedentocht op skeelers houdt halt bij QKLQ

Leefbaarheid Ressen onder druk, McDonald's nieuwste onruststoker

15 juni RESSEN - Fastfoodliefhebbers in de Betuwe smullen van de mogelijke komst van McDonald's naar Ressen. Maar voor het dorp is de hamburgergigant de zoveelste onruststoker, na onder meer Hornbach, Skaeve Huse en CineMec. ,,Dit is een klein groen hartje, laat dat alsjeblieft zo blijven’’, verzucht Jos Zegers die in het Lingewaardse deel van Ressen woont.