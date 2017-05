Explosieve groei voor Bemmelse fanclub Johan Derksen

Vier lintjes dieptepunt voor Lingewaard

28 april GENDT - In Lingewaard zijn zelden zo weinig lintjes uitgedeeld als gisteren. Slechts vier in totaal. Eén van de gedecoreerden was niet eens aanwezig bij de uitreiking in zaal De Klok in Gendt en kreeg het nieuws op zijn vakantieadres per fax te horen.