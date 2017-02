Geboortegolf redt consultatiebureau in Doornenburg

Geen toekomst

Eerder leek er geen toekomst voor het bureau. De huisvesting in een tandartsenpraktijk is niet van deze tijd en met elf geboorten in 2015 leek zelfs een maandelijkS spreekuur nog problematisch. De bieb wordt nu af en toe gebruikt door een kunstenaar bij wijze van leegstandsbeheer. Een consultatiebureau is een vurige wens van inwoners, vastgelegd in het dorpsontwikkelingsplan.