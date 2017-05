Gevonden meisje in Pannerdensch Kanaal was 16-jarige Duitse

Fusie moet mu­ziek­ver­e­ni­gin­gen redden

13 mei HUISSEN - Stedelijke Muziekvereniging Huissen en Volharding van Huissen-Zand zijn in gesprek over een fusie. De Stedelijke ziet in een samengaan een reddingsboei, want voorzitter Fred Vercoulen vreest dat zijn stichting anders over 10 jaar niet meer bestaat.