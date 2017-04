Drachtige ree van twee kalfjes doodgebeten door hond in Roswaard

Hij vervolgt: „Heel triest, al is het maar omdat er in Roswaard toch al niet zoveel reeën zijn. Bij de laatste telling kwam ik tot zes. Dat hadden er dit voorjaar acht of zelfs tien kunnen worden. De eigenaar van de hond of honden is nog spoorloos. Dergelijke mensen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Honden horen aangelijnd te blijven in de uiterwaarden. Zeker van april tot en met augustus, wanneer reeën drachtig zijn of jonge kalfjes bij zich hebben."