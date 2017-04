Konijn over een hek gegooid: poot gebroken en overal wondjes

Fred Pathuis per fax onderscheiden

GENDT - Drie inwoners van Lingewaard zijn woensdagochtend onderscheiden in zaal De Klok in Gendt. Ze zijn nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. Fred Pathuis krijgt zijn decoratie later opgespeld. Hij geniet van vakantie en omdat hij ook telefonisch te bereiken was tijdens de bijeenkomst op het gemeentehuis, verneemt hij het nieuws via de fax.