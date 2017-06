Loopt er een wolf in Huissen?

Ook bioloog Gerrit Jansen reageert voorzichtig op de melding. Mogelijk is een herdershond aangezien voor wolf. Maar uitsluiten doet hij niet. „Jaren geleden is er een in Duiven gezien. Het is dus duidelijk dat ze in de buurt zitten. Deze meldingen neem ik serieus.” Volgens Jansen kan het gaan om een mannetje dat nieuw territorium zoekt.



Toevallig of niet, de hond van Jansen ging zondagnacht om 03.00 uur als een idioot tekeer. „Ik woon op een kilometer van de Albert Heijn. De hond reageerde op iets en rende de wei in. Zo heb ik hem nog nooit gezien.” Mogelijk reageerde de hond op de wolf. „Het kan natuurlijk ook een vos of persoon zijn geweest.”



„Wolven zijn goede wandelaars en leggen met gemak honderd kilometer per dag af. Met een beetje fantasie bedenk je zo hoe de wolf in Huissen is gekomen. Via de Veluwe en het Velperbroekcircuit is hij misschien de brug over gelopen”, aldus Jansen. „Wolven zijn bovendien goede zwemmers.”