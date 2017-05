Met een app kun je straks ook op vakantie gewoon stemmen

Onder meer inwoners van de gemeente Lingewaard kunnen dan op 21 maart 2018 op elke gewenste tijd en plek stemmen. ,,Er zijn (jongere) kiezers die nu niet stemmen omdat de manier waarop dat gebeurt, met een stemformulier, een rood potlood en stemhokje, niet aanspreekt, niet past in het werkschema of als omslachtig wordt ervaren’’, licht Jan Meijsen toe, strategisch informatieadviseur van de eveneens deelnemende gemeente Molenwaard.



Ook in Almelo, Emmen en Hollands Kroon kan volgend jaar gestemd worden via een app, die voor de zomer klaar moet zijn. De app kan dan in het najaar getest worden door inwoners.



De komende tijd wordt onder meer door medewerking van ethische hackers de app getest op veiligheid. Meijsen weet nu echter al dat het stemgeheim gegarandeerd is. ,,Het gegeven dat analoog stemmen veilig is, is maar deels waar. Stemmen via de smartphone garandeert het kiesgeheim.”