Opnieuw bermbrand door remmende trein Betuweroute

Geldautomaat van Rabobank in Gendt gaat dicht

12:55 GENDT - De Rabobank Oost-Betuwe gaat de geldautomaat aan de Dorpstraat in Gendt opheffen. Het was sinds vorige week al één van de zes automaten in Lingewaard en Overbetuwe die tussen 23.00 en 07.00 was afgesloten.