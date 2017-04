'Stop het jagen bij fietspaden, mensen voelen zich onveilig'

Jagende koningspoedel kost baasje voorwaardelijke boete van 300 euro

20 april ARNHEM - Een 46-jarige vrouw uit Bemmel is in beroep gegaan tegen een boete van 500 euro. Die boete was uitgedeeld door een jachtopziener, omdat haar koningspoedel in april vorig jaar achter ganzen aan ging toen ze het huisdier liet loslopen in de Bemmelse waard bij Haalderen.