Van valse piano tot complete kroeg; Johan Vlemmix veilt inboedel Huissens 'spookhuis'

Creemers tijdelijk directeur Fort Pannerden

29 maart DOORNENBURG - Eric Creemers volgt per 1 mei Marco Houtschild op als directeur van Fort Pannerden in Doornenburg. Creemers komt een paar maanden, zegt voorzitter Elisabeth Tuijnman. ,,Zo houden we de tent draaiende en hebben we meer tijd om een definitieve opvolger te vinden.’’