Verwarde vrouw giet vloeistof naar binnen bij buren

Quadrijder raakt gewond door botsing met bruggetje langs Krakkedel

9 juni DOORNENBURG – Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt op de Krakkedel in Doornenburg toen hij met zijn quad in de sloot belandde. Hij raakte waarschijnlijk in een bocht de macht over het stuur kwijt toen zijn achterbanden grip verloren op de weg.