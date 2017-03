Wat ging er mis bij het fatale roei-ongeluk in Huissen?

NL Doet Merlijn in Doornenburg heeft er een kippenren bij

11 maart DOORNENBURG - Smullen van een vers eitje van de eigen kippen. De bewoners van zorgvoorziening Merlijn in Doornenburg verheugen zich er al op. De kippen lopen in de nieuwe ren. Die is in het kader van NL Doet in elkaar gezet door Hans Kateman, Geert en André Hendriks en Harry Roelofs.