Zuid-Afrikaanse bestsellerauteur vertelt over schrijven, de Apartheid en Facebook

Meyer neemt plaats op een van de stoelen op het podium, waar hij wordt vergezeld door journalist, schrijver en Zuid-Afrikakenner Bart Luirink. In een volle zaal van de sfeervolle Bemmelse Theaterkerk vertelt Meyer Luierink over zijn boek Koorts , hoe het tot stand kwam en hoe het hem als schrijver heeft veranderd. Maar ook over de Apartheid, de Zuid-Afrikaanse taal en het verwoestende effect van Facebook.

Extra leuk

Na een uitvoerig interview is er tijd om boeken te kopen en te laten signeren. Inge Brulot (51) uit Bemmel staat met een vers gekocht exemplaar van Koorts in de rij voor een handtekening. Ze is met haar familie naar de Theaterkerk gekomen. “Mijn vader is een echte boekenworm en groot fan van Deon Meyer. Hij is net geopereerd aan zijn knie, maar hiervoor heeft hij toch anderhalf uur in de auto vanuit Enschede gezeten. Ik heb zelf nog niets van de schrijver gelezen, daarom heb ik nu dit boek gekocht. Ik vond het interview super en het voorlezen in het Zuid-Afrikaans erg leuk, al verstond ik er niet zo veel van. Het is extra leuk voor ons, omdat mijn schoonzus uit Zuid Afrika komt.’’