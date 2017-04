Pergolesi's Stabat Mater voor het eerst in gezelschap van Bachcantates

Muzikale beroepsmilitair entertaint op charmante wijze

27 januari RECENSIE - Een muzikaal vakman plus iemand die op charmante wijze weet te entertainen: dat is Ignaz von Beecke (1733-1803), de veelbereisde beroepsmilitair die als componist en pianist in München in 1775 met Mozart achter de toetsen de degens kruist, om vervolgens vijftien jaar later in Frankfurt met hem eensgezind quatre-mains te spelen.