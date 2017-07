24-jarige twee dagen voor dood nog in Druten

Duidelijk is inmiddels dat de 24-jarige woensdagochtend 7 juni zijn huis in Druten verliet. Hij is naar Rotterdam gereisd, hoe is onduidelijk, waar hij de trein pakte naar Den Haag. Daar is hij om 21.26 uur gefilmd toen hij de trein uit kwam om de tram naar Scheveningen te nemen. Iets voor tienen stapte hij uit op de Willem de Zwijgerlaan. Daar is hij voor het laatst gezien.