Getijdenboek van 120.000 euro uit Batenburg

Middeleeuws

Het getijdenboek stamt uit circa 1420 en is in het bezit geweest van Aleyda van Alphen-Hönnepel (1445-1500). Maar het werd waarschijnlijk gemaakt in opdracht van Aleyda's schoonouders: Dirk II van Bronckhorst-Batenburg (circa 1400-1451) en Catharina van Gronsveld (1399 -1444).

Het boekje is geen meesterwerk als de Très Riches Heures van de Gebroeders van Limburg. Maar het doet bij kenners van middeleeuwse handschriften het bloed wel sneller stromen. Het bestaan van het boekje was namelijk onvermoed. Het kwam pas recent in de openbaarheid. Antiquariaat van Dr. Jörn Günther in Basel kocht het. Het bedrijf wil niet zeggen van welke familie 'in de regio rond Nijmegen' het is verworven. Wel dat het gaat om verre afstammelingen van de Van Bronckhorst-Batenburgs.