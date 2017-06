Lichaam gevonden in Waal bij Wamel

Het komt wel goed met 'Het Grote Verhaal van Maas en Waal'

16:29 BENEDEN-LEEUWEN - Het komt wel goed met 'Het Grote Verhaal van Maas en Waal.' Vele historisch geïnteresseerden in de streek willen meeschrijven aan deze geschiedeniscanon of hebben ideeën geopperd over wat er in zo'n overzicht zou moeten komen. De Gelderlander deed daarvoor een oproep.