Rechter beslist: Moeder mag dochter (13) niet weghouden van bruiloft vader

Homo's toch niet gezegend: Bossche bisschop blaast Roze Zaterdag in de Sint Jan af

15 juni DEN BOSCH - Bisschop Gerard de Korte voelt zich gedwongen om een streep te zetten door de kerkdienst op Roze Zaterdag in de kathedraal van Sint-Jan. Aanleiding is de onrust die onder priesters en parochianen is ontstaan.