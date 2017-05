VIDEO: Auto belt zelf hulpdiensten na ongeluk in Hedel

Volop lof over opgeknapte Bol­ders­hof­pa­vil­joens in Druten

11 mei DRUTEN - De opknap van de voormalige Bolderhofspaviljoenen in Druten is zeer geslaagd. De monumentencommissie nam dinsdag een kijkje en is vol lof over het project, dat nu na een jaar is afgerond.