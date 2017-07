Vijf tips over moord op Drutenaar na Opsporing Verzocht

DRUTEN - Vijf tips zijn er dinsdagavond na Opsporing Verzocht bij de politie binnengekomen over de 24-jarige Drutenaar die vrijdag 9 juni dood gevonden werd in de zee in Noordwijk.

Of deze aanwijzingen bruikbaar zijn, kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen. Hij schat de kans groot in dat er nog tips bij komen, mede doordat het programma woensdagmiddag herhaald wordt.

Reis

Wat er met de inwoner van Druten gebeurd is, en waarom, is nog steeds onduidelijk. De woensdag voor zijn dood verliet hij zijn woning, waar hij samen met zijn moeder woont. Vervolgens reisde hij naar Rotterdam, waar hij de trein pakte naar Den Haag. Daar is hij die avond om 21.26 uur gefilmd toen hij de trein uit kwam om de tram naar Scheveningen te nemen. Iets voor tienen stapte hij in die plaats uit bij de tramhalte op de Willem de Zwijgerlaan. Daar is hij voor het laatst gezien.

Rugzak

Twee dagen later vonden kitesurfers hem dertig kilometer verderop, in de zee in Noordwijk. Hij had zijn koptelefoon nog op. De rugzak die de 24-jarige tijdens zijn reis van Druten naar Schevingen droeg, is spoorloos verdwenen.

Misdrijf

De politie gaat uit van een misdrijf. Wat daar de aanleiding voor is, wil de zegsman in het belang van het onderzoek niet kwijt. Het is onduidelijk waar de Drutenaar tussen woensdagavond en vrijdagmiddag is geweest. Om daar iets meer over te weten te komen, hoopt de politie dat mensen die hem de laatste dagen van zijn leven spraken zich gaan melden.

Er is nog geen verdachte in beeld.