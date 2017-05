1 miljoen voor opknapbeurt gemeentekantoor Gennep

Fanatieke turners, rustig publiek in Boxmeer

25 mei BOXMEER - Hoe fanatiek jonge turners en dansende cheerleaders donderdag tekeer gingen in de Steenstraat in Boxmeer, zo rustig was het publiek. De warmte tijdens Hemelvaart maakte het jaarlijkse Straatfestival in de hoofdstraat van het Boxmeerse centrum een editie van rustig slenteren met een ijsje langs de kraampjes en demonstraties.