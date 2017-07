Auto brandt uit op vluchtstrook A73

Cuijkenaar (31) geeft elleboogstoot en wordt 'gepepperd'

1 juli DIDAM - Een 31-jarige man uit Cuijk is zaterdagochtend aangehouden in Didam omdat hij 30 gram wiet in zijn auto had. De Cuijkenaar werd aan de kant gezet nadat de politie zag dat zijn voertuig meermaals in het politiesysteem voorkwam.