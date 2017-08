Boxmeerse pleegt duur belletje achter het stuur

Metaalbewerker FIV dicht, 31 banen verdwijnen

26 augustus BEUGEN - Alle metaalbewerkingsmachines zijn al verdwenen uit het bedrijfspand van FIV (Fijnmechanische Industrie Venray) op bedrijventerrein TCOB in Beugen. Het bedrijf dat in 1996 begon in Venray houdt op 1 september op te bestaan. 31 werknemers die in de productie en administratie werkten verloren hun baan maar zijn op één na in een nieuwe baan terechtgekomen, zo laat een woordvoerder weten.