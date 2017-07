Boze boeren leveren sleutel stal in bij burgemeester

Afhaalpunten medicijnen Valuwe en Beers verdwijnen

7:20 CUIJK - Het ophalen van medicijnen bij de afhaalpunten in de Cuijkse wijk de Valuwe en in Beers is vanaf 1 oktober niet meer mogelijk. De apotheek in Cuijk opent dan een tweede vestiging in het nieuwe zorgcentrum Medipoort in Cuijk, waardoor de twee afhaalpunten komen te vervallen. Het afhaalpunt voor medicijnen in de artsenpraktijk in Haps blijft wel open.