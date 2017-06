Brandgevaar: Code rood in heel Brabant, Gelderland terug naar oranje

De kans op een natuurbrand is in de provincies Noord-Brabant en Zeeland zo groot geworden, dat daar maandag code rood is afgekondigd. Dat betekent dat de kans op het ontstaan van een natuurbrand extra groot is. In Gelderland-Zuid gold code rood alleen op dinsdag, maar dat is inmiddels weer afgeschaald.

In andere delen van Nederland geldt code oranje of is er geen waarschuwing afgegeven.

Misverstand

Bij de brandweer was woensdag even verwarring over de status van Gelderland-Zuid. Door een melding van de code rood op dinsdag, waren verschillende media en een deel van de hulpdiensten zelf in de veronderstelling dat de hoogste staat van paraatheid ook hier de hele week gold, maar dat is een misverstand.

Het brandgevaar wordt gemeten door sensoren in de verschillende regio's. Op basis van onder andere de windsnelheid, temperatuur en luchtvochtigheid slaan die sensoren uit naar een kleur. Enkel op dinsdag reikte dat in Gelderland-Zuid tot rood.

Natuurbranden

Natuurbranden kunnen zich bij code rood snel uitbreiden. Het komt niet vaak voor dat deze waarschuwing wordt gegeven. Bij code rood kan de weersituatie voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het 'maatschappij ontwrichtend' kan zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur afgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

Door het hoge verbruik van water waarschuwen nutsbedrijven dat er bruin water uit de kraan kan komen. ,,We zoeken massaal verkoeling, drinken extra, vullen zwembadjes en sproeien onze tuinen”, merkt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf op. ,,We verwachten deze week vooral extra pieken in de waterafzet in de avonduren.”

Regionale hittegolf

De start van de zomer gaat gepaard met aanhoudende hitte. Donderdag verwacht Weerplaza de warmste dag met maxima in het zuidoosten en uiterste oosten van 33 tot 36 graden. Vandaag wordt het in het zuiden zo'n 32 graden, net als de afgelopen twee dagen. Met deze waarden is vanaf vandaag in delen van Zuid-Nederland sprake van een regionale hittegolf.

Maandag werd al code geel afgegeven voor de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant. Politieteam Langstraat waarschuwde toen voor natuurbranden die per ongeluk veroorzaakt kunnen worden. Sigaretten en glas dienen daarom in een prullenbak gegooid te worden. Ook adviseren ze om auto's niet te parkeren in hoog en droog gras. Dat werd dezelfde dag nog opgeschaald naar code oranje.

Weekend koeler