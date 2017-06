Cyberaanval treft MSD Boxmeer: 'Allemaal nú de laptop dicht'

El­zen­daal­col­le­ge maakt ruimte voor meer leerlingen

11:11 GENNEP - Het Elzendaalcollege in Gennep ondergaat deze zomer een interne verbouwing. Reden is de stijging van het leerlingenaantal. Dat is de afgelopen jaren toegenomen van 120 naar bijna 200 leerlingen.