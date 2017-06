Gevangene overleden in PI Grave

Eet geen friet voor je in de Space Jam stapt op Boxmeerse kermis

8:10 BOXMEER - Wacht even met frites met mayonaise of oliebollen op de kermis in Boxmeer totdat je in de Space Jam bent geweest. Want als je dat doet voordat je in die mega-hoge draaimolen stapt, wordt je net zo misselijk als Sharon die samen met Rachel instapte vrijdagavond.