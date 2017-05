Jonge zwemmer (14) overleden na ongeval met waterscooter

Herstellende Jos Nielen komt terug als wethouder in Cuijk

8:41 CUIJK/ KATWIJK - Wanneer hij dit jaar terugkeert als wethouder van Cuijk is afhankelijk van hoe vlot hij verder herstelt. Maar dat Katwijkenaar Jos Nielen (52) zijn ambt weer oppakt, is zeker. Dat zegt Nielen zelf, zaterdag in een vraaggesprek met De Gelderlander.