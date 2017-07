Jongen (16) ernstig verwond door hond, politie zoekt eigenaar

Video Ideaal smartlappenweer in Grave

2 juli GRAVE - De weersvooruitzichten waren niet best, maar de terrassen in het historisch centrum zaten zondagmiddag vol bij het Smartlappenfestival Grave. ,,Ze komen stoelen tekort’’, zegt Joeri Nuijen, bestuurslid van het festival. ,,Het is ideaal smartlappenweer. Niet te warm, niet te koud.’’ Op een verdwaalde druppel na bleef het droog.