Mishandelde agent Cuijk zit ziek thuis, burgemeester boos

Vanochtend was nog niet bepaald of de verdachten - twee inwoners van 23 en 53 jaar uit Cuijk en een man van 21 uit Sint Agatha - voorgeleid worden aan de rechter-commissaris. Die moet beslissen of verdachten langer blijven vastzitten. Het kan ook dat de officier van justitie deze dinsdag besluit de verdachten in het belang van het onderzoek nog drie dagen langer in hechtenis te houden.

Geen aangifte

De drie worden ook verdacht van het mishandelen van een jongeman, zondagochtend vroeg rond 03.00 uur, voor de deur van de schouwburg van Cuijk. De politie heeft inmiddels het slachtoffer, dat volgens diezelfde politie niet ernstig gewond is geraakt, gesproken. Het slachtoffer was er kort na het incident vandoor gegaan. De mishandelde man heeft vooralsnog, zegt de woordvoerster desgevraagd, geen aangifte gedaan. De politie onderzoekt nog de aanleiding van de ruzie.

Een getuige van de ruzie zei gisteren in deze krant dat er een woordenwisseling aan vooraf was gegaan en dat er 'iets over een vrouw geroepen zou zijn'.

Ziek thuis

De twee aangevallen agenten, die het slachtoffer wilden ontzetten, hebben aangifte gedaan van mishandeling en poging tot doodslag. Een agent kreeg van twee mannen klappen, terwijl de derde verdachte de andere politiebeambte probeerde te wurgen. Een van de agenten werkt weer, de ander zit ziek thuis. ,,Dergelijke vormen van geweld hebben uiteraard grote impact op de collega’s’’, aldus de zegsvrouw.

Mochten de drie verdachten zich later voor de rechter moeten verantwoorden, is de kans groot dat ze dubbel zo zwaar gestraft worden, omdat ze agenten hebben aangevallen. Op poging tot doodslag zonder zwaar lichamelijk letsel, staan 'normaal' gevangenisstraffen variërend van 1 tot bijna 2,5 jaar.

Verontwaardigd en boos

Burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, zegt dat 'vele grenzen overschreden zijn'. Hij is verontwaardigd en boos. ,,Het gebruik van geweld in z'n algemeenheid is al onacceptabel, maar zeker wanneer hierbij politiemensen, of hulpverleners in het algemeen, het slachtoffer zijn. Daar blijf je gewoon van af.’’