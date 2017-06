Nijmegenaar opgepakt voor wietkwekerij met 3.515 planten

Wanroij krijgt een groen kerkplein

29 juni WANROIJ - De doorgaande weg in Wanroij - de voormalige provinciale N602 - komt er helemaal anders uit te zien. In elk geval is de weg die in Wanroij de Molenstraat, Dorpsstraat en Millseweg heet, over een jaar veiliger en stiller. Direct langs de weg heeft het kerkplein in het hart van het dorp dan een groen aanzien en een totaal nieuwe inrichting gekregen.