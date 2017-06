Nog geen spoor van verdachte gewapende overval Vianen

VIDEO Derde keer is het echt raak bij Briljant Optiek

14:04 BOXMEER - Met grof geweld is in de nacht van zondag op maandag ingebroken bij Briljant Optiek aan de Steenstraat in Boxmeer. Sloten werden geforceerd, ramen ingeslagen. Daders gingen ervandoor met een collectie Cartier brillen. Voor hoeveel geld aan brillen er precies is gestolen, is niet bekend, maar de schade is enorm.