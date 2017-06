Scholen staken: 'Dit is pas het begin'

Ook de school van Van de Ven, de Jozefschool in Overloon begint vandaag een uur later.



,,Vanmiddag staan we met tienduizend man op het Malieveld, maar als de politiek niet luistert zijn het er dit najaar 200.000. Deze prikactie is dan een oploop naar stakingen van een dag, twee dagen of zelfs een week’’, aldus Van de Ven, die benadrukt dat de leraren liever helemaal geen acties willen voeren.



Geen geld

Gisteren liet demissionair minister Bussemaker weten dat er geen geld is voor meer salaris. Van de Ven: ,,Daar hadden we ook niet op gerekend. We richten ons op de partijen in de formatie en willen dat het in het regeerakkoord komt.’’