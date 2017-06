Zelfs 12-jarigen krijgen xtc en coke aangeboden in Land van Cuijk

Hoe ouders hierin te betrekken, is echter nog onduidelijk. ,,Speciale thema-avonden zijn een optie’’, zegt Yvonne de Goeij, functionaris gezondheidsbevordering bij de GGD. ,,Daarvoor gaan we juist in gesprek. Dan bespreken we ook in hoeverre er nieuw en meer lesmateriaal over drugs nodig is en wat docenten aan bijscholing willen. Misschien moeten we informatieavonden wel meer op een ludieke manier houden zoals woensdag in Mill.’’