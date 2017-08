Zoektocht naar drenkeling Schaartven in Overloon voor de nacht gestaakt

Hartapparatuur in Boxmeer voor het grijpen

28 augustus BOXMEER - Nog voor het eind van dit jaar hangen er in speciale kasten op openbare plekken in de gemeente Boxmeer hartapparaten die meteen gepakt kunnen worden in noodgevallen. ,,In elke kleine kern komt er minimaal één, in sommige kernen twee", zegt wethouder Willy Hendriks.