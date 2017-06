Arts Sjef Boesten heeft zijn einde gekozen

Blogs

Boesten was ziek en wist dat er een einde aan zij leven zou komen. Geheel volgens zijn eigen wens heeft hij het moment van zijn einde zelf gekozen. Boesten was als arts van de levenseindekliniek een voorstander van euthanasie. De gepensioneerd huisarts had het in zijn blogs altijd over de laatste 77 kilometer, de weg die hij nog moest afleggen nadat eind vorig jaar bekend was geworden dat hij ongeneeslijk ziek was.