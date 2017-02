Brabantse boeren kregen er 21.000 runderen bij in 2016

Politie Mill komt met brievenbussen voor tips

7 februari MILL - Brievenbussen van de politie in gemeenschapshuizen in de gemeente Mill en Sint Hubert moeten inwoners – vooral oudere – per direct aansporen de politie vaker van tips te voorzien. De speciale politiebrievenbussen zijn een initiatief van de Millse wijkagenten Renske van Dijk en Janine van der Steenhoven.