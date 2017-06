Brabantse buitengebieden falen in aanpak misdaad

DEN BOSCH/ MILL - Op papier lijkt het heel wat, maar in de praktijk doen de meeste Brabantse gemeenten bitter weinig tegen de drugscriminaliteit in het buitengebied.

Dat valt op te maken uit het rapport 'Ondertussen in het buitengebied'. Adviesbureau BMC deelt daarin een dikke onvoldoende uit aan de gemeenten die het Brabantse buitengebied moeten beschermen tegen de uitwassen van de georganiseerde misdaad, die in deze provincie een stevige voet aan de grond heeft.

Het compliment op pagina 38 voor de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk die 'een geëngageerd ambassadeur' wordt genoemd in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, is één van de zeldzame lichtpuntjes in het rapport.

Drugslaboratoria

Boerenschuren die wietplantages of drugslaboratoria herbergen, natuurgebieden die veranderen in een dumpplaats voor giftig drugsafval en verloederende vakantieparken waar criminelen onder de radar hopen te blijven. Problemen genoeg in het buitengebied, maar de gemeenten falen bij de aanpak. In het beste geval zit er een burgemeester die zijn mouwen opstroopt, maar BMC constateert dat het in veel gemeenten daarbij blijft.

Minder dan twee ambtenaren

Driekwart van de Brabantse gemeenten moet de georganiseerde misdaad te lijf met minder dan twee ambtenaren. In slechts een handjevol gemeenten weten de betrokken afdelingen elkaar goed te vinden. De samenwerking met de provincie laat te wensen over. Projecten als 'Samen tegen Dumpen'en 'Samen Sterk in Brabant' lopen daardoor vast in de modder. De bevindingen van BMC halen een dikke streep door alle geluiden dat de overheid zich in Brabant steeds beter weet te wapenen tegen de georganiseerde misdaad.

Burgemeester Mill

De Millse burgemeester Antoine Walraven erkent dat de georganiseerde misdaad een groot probleem is, maar is het er niet mee eens dat gemeenten hier bitter weinig tegen doen. ,,Ik vind dat we ons als gemeente al goed georganiseerd hebben. Daar werken we natuurlijk verder aan. Werkten bijvoorbeeld voorheen afdelingen nog vaak apart van elkaar, nu zitten de ambtenaar die bouwvergunningen afgeeft en de collega die zich bezighoudt met uitkeringen bij elkaar. Zo kan er snel onderling informatie uitgewisseld worden. Want het roept natuurlijk vragen op als je met een uitkering je vierde bouwvergunning aanvraagt en daarna in een dikke Mercedes wegrijdt.’’