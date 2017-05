De laatste euthanasie van huisarts Boesten is op zichzelf

Door de chemo en de bestraling is de tumor geslonken, kan hij weer slikken en een glas wijn drinken. Op een laatste scan, eind maart, bleek dat de kanker was uitgezaaid naar lever en longen. ,,Het aanleggen van een buismaag had geen zin meer.’’



Boesten heeft altijd geroepen dat hij maar beter aan kanker kon overlijden. Hij legt uit: ,,Mijn vader viel om toen hij 53 jaar was. Ik heb geen afscheid kunnen nemen. Dat kon ik ook niet van mijn zus, die overleed aan een longembolie. Drie jaar geleden is mijn moeder overleden. Volledig dement. Ze was bijna 90. Ook van haar heb ik geen goed afscheid kunnen nemen. Nu weet ik wat me te wachten staat. Ik wil niet dood neervallen of dement worden. Ik wil dat de mensen zich mij kunnen herinneren zoals ik was, als opa, vader, huisarts, fietsfanaat, vol levenslust, en als hobbytuinier. Ik wil niet in een bed komen te liggen, compleet afhankelijk van anderen. Ik wil met euthanasie overlijden. Met een mooi afscheid van iedereen. Maar wat is een goed afscheid?’’



Wanneer dat moment komt, weet hij niet. Met het nemen van afscheid is hij al begonnen. ,,Afgelopen weekeinde zijn collega's op bezoek geweest en zondag heb ik een groot feest gegeven voor familie en vrienden. In levende lijve afscheid nemen is beter dan wanneer ik overleden ben.’’