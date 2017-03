Achterhoek houdt markt tegen leegstand

DOETINCHEM - De groeiende leegstand van winkel- en kantoorpanden is de Achterhoekse gemeenten een doorn in het oog. Daarom houden de zeven gemeenten op maandag 3 april een zogenoemde Kennismarkt over leegstand.

De locatie is niet toevallig gekozen. De Kennismarkt wordt gehouden in de voormalige bibliotheek in Doetinchem. Dit pand heeft tijden leeg gestaan en het lijkt er op dat de bibliotheek een nieuwe toekomst gaat krijgen als kantoorpand van Cleantech.

De Achterhoekse gemeente hebben vooral in en om hun winkelcentra steeds vaker te kampen met leegstand. Panden lijken onverkoopbaar of onverhuurbaar, waardoor soms gebouwen jaren leeg staan. Tijdens de Kennismarkt wordt tekst en uitleg gegeven over diverse manieren om deze leegstand te bestrijden.

Etalage

Er wordt onder andere een speciale website gelanceerd: Achterhoeks vastgoed in de etalage. Op de site komen presentaties van leegstaande panden in combinatie met mogelijke oplossingen en plannen. Op die manier hopen de gemeenten de interesse te wekken bij mogelijke kopers of huurders.

Discussie