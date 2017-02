Carnavalswagen in Beek verwoest na brand

Volgens Paul Jansen van optochtorganisator De Dösvlègels is zeker de helft van de wagen in vlammen opgegaan. ,,De groep heeft geen idee hoe de brand is ontstaan. De aggregaten stonden ook al uit. Dit is heel sneu voor Fataal. Vorig jaar hadden ze ook al pech tijdens de optocht."



Geschrokken

De wagen vatte vlam nadat de optocht afgelopen was. Volgens Jansen maken de wagenbouwers van Fataal het goed. ,,Ze zijn geschrokken, maar komen nog wel een biertje drinken in de tent.".